Видеообзор поражения Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира в Руане

Сегодня, 19 апреля, прошёл матч четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция), в котором потерпела поражение российская теннисистка Мирра Андреева, 43-я ракетка мира. Спортсменка в двух сетах со счётом 4:6, 5:7 проиграла 32-й ракетке мира украинке Ангелине Калининой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения 16-летней Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира в Руане.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За выход в финал соревнований Ангелина Калинина поборется с 60-й ракеткой мира из Польши Магдой Линетт. Во втором полуфинале друг с другом встретятся француженка Каролин Гарсия (23) и американка Слоан Стивенс (39).