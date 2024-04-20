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ATP и WTA объявили о создании теннисной игры «Tiebreak»

ATP и WTA объявили о создании теннисной игры «Tiebreak»
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о создании видеоигры под названием «Tiebreak», разработанной компаниями Big Ant Studios и Nacon.

Фото: The Tiebreak Team

Игра доступна в раннем доступе для ПК (Steam). «Tiebreak» не только будет включать в себя ATP и WTA, в ней будет больше стадионов, больше турниров, больше соревнований и более 100 лицензированных игроков, чем в любой теннисной игре. Она будет сочетать элементы из Tennis World Tour 2 и AO Tennis 2. Включение системы подстановочных знаков предлагает дополнительный и интересный тактический уровень, который следует учитывать при игре.

Выпуск игры запланирован на конец этого года на игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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