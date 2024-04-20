Мария Шарапова показала, как отпраздновала 37-й день рождения

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях видео с празднования своего дня рождения. Напомним, вчера, 19 апреля, экс-теннисистке исполнилось 37 лет.

«Я мечтала о дне рождения с тех пор, как посмотрела фильм «Вонка» в начале этого года (ребёнок в душе). Спасибо всем за продуманные поздравления с днём рождения и за Италию, за то, что она всегда становится самым красивым фоном для любого праздника», — подписала пост Шарапова.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.