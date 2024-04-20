Елена Рыбакина — Ига Свёнтек: текстовая трансляция матча 1/2 финала в Штутгарте

Сегодня, 20 апреля, пройдёт матч полуфинала в рамках грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) между казахстанской теннисисткой и четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной и первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Иги Свёнтек за выход в финал турнира в Штутгарте.

Напомним, теннисистки встречались на корте в качестве соперников семь раз, четыре раза победу одерживала Рыбакина. На счёту Свёнтек из Польши три победы. Последняя встреча между спортсменками состоялась в 2024 году в финале турнира в Дохе. Тогда Свёнтек обыграла Рыбакину в двух сетах и завоевала титул.