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Елена Рыбакина — Ига Свёнтек: текстовая трансляция матча 1/2 финала в Штутгарте

Елена Рыбакина — Ига Свёнтек: текстовая трансляция матча 1/2 финала в Штутгарте
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Сегодня, 20 апреля, пройдёт матч полуфинала в рамках грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) между казахстанской теннисисткой и четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной и первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Иги Свёнтек за выход в финал турнира в Штутгарте.

Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Напомним, теннисистки встречались на корте в качестве соперников семь раз, четыре раза победу одерживала Рыбакина. На счёту Свёнтек из Польши три победы. Последняя встреча между спортсменками состоялась в 2024 году в финале турнира в Дохе. Тогда Свёнтек обыграла Рыбакину в двух сетах и завоевала титул.

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