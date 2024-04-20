Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович опубликовал трогательное видео с собакой, которую когда-то подобрал на улице

Джокович опубликовал трогательное видео с собакой, которую когда-то подобрал на улице
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал у себя в социальных сетях трогательные фото и видео. В ролике Джокович играет с собакой, которую они с семьёй когда-то подобрали на улице. На кадрах заметно, как сильно она выросла за это время.

«Кто выпустил собак? Точно не уверен, кто из нас – мы или он – нашли друг друга, но, к счастью, никто из нас больше не потерян», — подписали фото Новак и его супруга Елена.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Ранее Джокович провёл первый с марта турнир на уровне ATP. Новак открыл грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Серб дошёл на нём до четвертьфинального раунда, где проиграл трёхкратному финалисту турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

Материалы по теме
«Это лишь начало». Шарапова заработала $ 220 млн и запускает новый крупный бизнес-проект
«Это лишь начало». Шарапова заработала $ 220 млн и запускает новый крупный бизнес-проект
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android