Каспер Рууд — рекордсмен по финалам АТР, проведённым на грунте

Норвежский теннисист Каспер Рууд провёл 14 финалов турниров АТР на грунте, начиная с 2020 года, — это рекорд среди остальных теннисистов.

Также Рууд — один из двух игроков, который выиграл больше 10-ти турниров АТР, столько же выигранных финалов и у второй ракетки мира Карлоса Алькараса.

25-летний теннисист Рууд в этом году пока не завоевал ни одного титула, в 2023 году стал победителем турнира в Эшториле (Португалия), за три года до этого, начиная с 2020, Рууд стабильно становился победителем одного из турниров.

Сейчас он готовится к матчу полуфинала турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания), где встретится с Томасом Этчеверри из Аргентины. Теннисисты ранее встречались на корте только один раз и победителем той встречи во втором раунде турнира в Пекине стал норвежец.