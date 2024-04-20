Американский теннисист Тейлор Фритц на следующей неделе станет первой ракеткой США. На данный момент он является 15-й ракеткой мира, уступая одну строчку соотечественнику Бену Шелтону.

На этой неделе Фритц вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) и получит как минимум 45 очков. Шелтон, опережавший соотечественника на 40 баллов, не участвует ни в одном соревновании этой недели и к тому же он потеряет 10 очков из-за пропуска турнира в Барселоне, на котором в прошлом году он дошёл до второго круга.

Сегодня, 20 апреля, в матче 1/2 финала турнира в Мюнхене Фритц встретится с чилийцем Кристьяном Гарином (106-й в рейтинге ATP), обыгравшим в четвертьфинале пятую ракетку мира Александра Зверева из Германии.