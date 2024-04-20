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Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в Штутгарте

Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в Штутгарте
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Белорусская теннисистка и вторая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что для неё проигрыш в Штутгарте стал тяжёлой потерей. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Тяжёлая потеря, но спасибо, Штутгарт! Переходим к следующему. До скорой встречи, Мадрид», — написала Соболенко под своим постом.

Напомним, белоруска проиграла в матче четвертьфинала Маркете Вондроушовой из Чехии со счётом 6:3, 3:6, 5:7. Уже сегодня, 20 апреля, Вондроушова встретится с украинкой Мартой Костюк в полуфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Сама Соболенко после проигрыша готовится к «тысячнику» в Мадриде (Испания), который начнётся 23 апреля и продолжится до 4 мая. В прошлом году именно Соболенко завоевала титул.

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