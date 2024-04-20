Кудерметова c Чань Хаочин вышли в финал парного разряда на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня одержали победу над Бетани Маттек-Сэндс из США и китаянкой Чжан Шуай (6:4, 6:3) в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) в парном разряде.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. На счету Кудерметовой и Чань Хаочин две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из семи и одна двойная ошибка. Дуэт Маттек-Сэндс/Чжан Шуай не выполнил ни одного эйса, не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных и не допустил ни одной двойной ошибки.

В матче за титул в парном разряде турнира в Штутгарте Кудерметова и Чань Хаочин встретятся с дуэтом Улрикке Эйкери (Норвегия)/Ингрид Нил (Эстония).