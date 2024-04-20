Бадоса отреагировала на завершение Мугурусой спортивной карьеры

Испанская теннисистка Паула Бадоса, действующая 93-я ракетка мира, отреагировала на завершение Гарбинье Мугурусой, бывшей первой ракеткой мира и чемпионкой двух турниров «Большого шлема» из Испании, профессиональной спортивной карьеры. Об этом решении спортсменка сообщила сегодня, 20 апреля, на пресс-конференции.

«Ты была зеркалом, в котором я видела себя с самого детства. Спасибо, Гарби, за то, что ты так много дала испанскому теннису. Было приятно разделить эти годы с тобой. Счастливой жизни! Ты этого заслуживаешь», — написала Бадоса в социальной сети.

Напомним, Гарбинье Мугуруса не выступала на соревнованиях с начала 2023 года. В последний раз она выходила на корт в конце января 2023 года в Лионе (Франция).