«Завтра постараюсь показать «безмозглый» теннис». Каспер Рууд — о финале в Барселоне

Норвежский теннисист Каспер Рууд, шестая ракетка мира, прокомментировал выход в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Напомним, сегодня, 20 апреля, он в двух сетах обыграл 30-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Этчеверри со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
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«В этом году я выхожу в четвертый финал ATP-тура, но никак не могу завоевать большой титул. Что мне нужно сделать, чтобы наконец-то добиться результата? Хороший вопрос. Три последних поражения в этом году сделали меня ещё более голодным. Мне точно приснится титул сегодня ночью. Если говорить про прошлую неделю, тогда я слишком сильно давил на себя. Я играю лучше всего, когда расслабляюсь и не думаю об ответственности. Это то, что я сделал сегодня. Если вы слишком много думаете: «Я играю финал, я играю за страну, я играю за тех людей…», то легко впасть в отчаяние. Завтра просто попытаюсь сыграть в «безмозглый» теннис и не буду слишком много думать о том, что будет поставлено на карту. Я постараюсь показать ещё одно хорошее выступление здесь, в Барселоне, прежде чем неделя закончится и мы переедем в Мадрид», — сказал Рууд в интервью на корте.
Отметим, что Рууд является трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема», финалистом нескольких «Мастерсов» и Итогового турнира ATP. При этом самая крупная категория турниров, титулы на которых выигрывал норвежец, — ATP-250.
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