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Определились финалисты турнира ATP-250 в Бухаресте

Определились финалисты турнира ATP-250 в Бухаресте
Мартон Фучович
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Сегодня, 20 апреля, завершились матчи полуфиналов грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). Стали известны имена финалистов этих соревнований.

В своём матче 1/2 финала Мартон Фучович, 82-я ракетка мира из Венгрии, оказался сильнее 41-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Во втором полуфинале победу одержал аргентинец Мариано Навоне, 52-я ракетка мира. Он обыграл 128-ю ракетку мира из Франции Грегуара Баррера со счётом 6:3, 6:4.

Отметим, что в финале турнира в Бухаресте Мартон Фучович и Мариано Навоне проведут первую встречу друг с другом. Ранее на корте спортсмены не встречались.

Титульный матч соревнований в Румынии состоится в воскресенье, 21 апреля.

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