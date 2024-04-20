Определились финалисты турнира ATP-250 в Бухаресте

Сегодня, 20 апреля, завершились матчи полуфиналов грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). Стали известны имена финалистов этих соревнований.

В своём матче 1/2 финала Мартон Фучович, 82-я ракетка мира из Венгрии, оказался сильнее 41-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Во втором полуфинале победу одержал аргентинец Мариано Навоне, 52-я ракетка мира. Он обыграл 128-ю ракетку мира из Франции Грегуара Баррера со счётом 6:3, 6:4.

Отметим, что в финале турнира в Бухаресте Мартон Фучович и Мариано Навоне проведут первую встречу друг с другом. Ранее на корте спортсмены не встречались.

Титульный матч соревнований в Румынии состоится в воскресенье, 21 апреля.