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Фото: Карлос Алькарас отреагировал на завершение карьеры Гарбинье Мугурусы

Фото: Карлос Алькарас отреагировал на завершение карьеры Гарбинье Мугурусы
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на завершение спортивной карьеры соотечественницы Гарбинье Мугурусы. Напомним, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде и победительница двух турниров «Большого шлема» испанка Мугуруса сообщила об этом сегодня, 20 апреля, на пресс-конференции Laureus.

«Поздравляю тебя, Гарбинье, с великолепной карьерой! Наслаждайся всем, что ждёт тебя дальше», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Напомним, Мугуруса не выступала на турнирах с начала 2023 года. В 2021 году испанка выиграла последний титул — Итоговый чемпионат WTA.

За карьеру она завоевала 10 титулов WTA, в том числе стала победительницей «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

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