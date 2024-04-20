Фото: Карлос Алькарас отреагировал на завершение карьеры Гарбинье Мугурусы

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на завершение спортивной карьеры соотечественницы Гарбинье Мугурусы. Напомним, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде и победительница двух турниров «Большого шлема» испанка Мугуруса сообщила об этом сегодня, 20 апреля, на пресс-конференции Laureus.

«Поздравляю тебя, Гарбинье, с великолепной карьерой! Наслаждайся всем, что ждёт тебя дальше», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Напомним, Мугуруса не выступала на турнирах с начала 2023 года. В 2021 году испанка выиграла последний титул — Итоговый чемпионат WTA.

За карьеру она завоевала 10 титулов WTA, в том числе стала победительницей «Ролан Гаррос» и Уимблдона.