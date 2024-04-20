Гарбинье Мугуруса объяснила, почему решила завершить спортивную карьеру

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде и победительница двух турниров «Большого шлема», на пресс-конференции Laureus объяснила своё решение о завершении профессиональной спортивной карьеры.

«Это была долгая, красивая карьера, полная и сложных, и смешных моментов. Я могла бы рассказать вам тысячу историй из неё. Но чувствую, что сегодня нужно сосредоточиться на главном — пришло время уйти на пенсию, чтобы открыть новую главу моей жизни, новую эру. Слово «выйти на пенсию» звучит сильно: мне ведь ещё 30 лет. Так что я чувствую себя слишком молодой, чтобы использовать такое слово (смеётся). Но я хотела быть краткой, так что предпочту просто остановиться на том, что «выхожу на пенсию». Зато теперь чувствую себя хорошо (смеётся).

Я принимала это решение потихоньку. Последние месяцы были ключевыми: когда я перестала соревноваться и вернулась домой, отдохнула, то мне захотелось посмотреть, как я буду себя чувствовать без тенниса. Я отдыхала, отдыхала и с каждым днем ​​чувствовала себя всё лучше. Да, с одной стороны, после принятия решения о завершении карьеры я буду скучать по теннису и всем трудностям, связанным с моей профессией. Но, с другой, я чётко поняла, что больше всего на свете хочу посмотреть на свою следующую главу, а не на теннис», — сказала Мугуруса на пресс-конференции.