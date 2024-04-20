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Определились финалистки турнира WTA-250 в Руане

Определились финалистки турнира WTA-250 в Руане
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Сегодня, 20 апреля, прошли матчи полуфиналов грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Стали известны имена финалисток соревнований.

В первом полуфинале 39-я ракетка мира из США Слоан Стивенс в двух сетах обыграла 23-ю ракетку мира из Франции Каролин Гарсию. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:3, 6:2.

В другом матче 1/2 финала польская спортсменка Магда Линетт, 60-я ракетка мира, в трёх сетах одержала победу над 32-й ракеткой мира украинкой Ангелиной Калининой. Их матч закончился со счётом 6:1, 4:6, 6:2.

Финал турнира в Руане состоится в воскресенье, 21 апреля. Отметим, что это будет четвёртая личная встреча Слоан Стивенс и Магды Линетт на корте: ранее американка выиграла все матчи с представительницей Польши.

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