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Костюк прокомментировала победу над Вондроушовой в полуфинале турнира в Штутгарте

Костюк прокомментировала победу над Вондроушовой в полуфинале турнира в Штутгарте
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Украинская теннисистка Марта Костюк, 27-я ракетка мира, прокомментировала свою победу над восьмой ракеткой мира из Чехии Маркетой Вондроушовой в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Я очень счастлива, что смогла выиграть этот матч в двух сетах, особенно что выиграла тай-брейк. Победа — это победа, прошлое — это прошлое.

Думаю, что немногие знают, что моя карьера началась со статистики 0-14 с соперницами из топ-10 рейтинга WTA. И я пытаюсь немного выровнять ситуацию с этими цифрами (смеётся). У меня уже было несколько побед такого уровня, но на этом турнире происходит что-то невероятное. Это одни из сильнейших теннисисток за этот сезон, и то, что я смогла их победить в нескольких матчах подряд… Надеюсь на титул «Большого шлема» и для себя однажды», — приводит слова спортсменки портал «Большой теннис Украины».

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