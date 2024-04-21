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«Хочу привезти в Италию медаль Олимпийских игр». Синнер — о целях на сезон

«Хочу привезти в Италию медаль Олимпийских игр». Синнер — о целях на сезон
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Вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о главных целях на сезон. По словам итальянского теннисиста, его главная задача — привезти в Италию медаль Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Олимпийские игры, безусловно, являются одной из моих главных целей на 2024 год. Я надеюсь привезти домой медаль, чтобы подарить итальянцам ещё одну радость. А потом мне самому любопытно посмотреть другие виды спорта, встретиться с великими чемпионами и, возможно, поговорить с ними, чтобы понять, как мыслят они. В целом мне нравится понимать, как работают головы других спортсменов. Время от времени я общаюсь с Альберто Томбой (горнолыжник, трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. — Прим. «Чемпионата»), Валентино Росси (мотогонщик. — Прим. «Чемпионата»), Джорджо Кьеллини (футболист, чемпион Европы — 2020. — Прим. «Чемпионата»). В этом году в Майами я также был очень рад встретиться с Лучано Спаллетти и ребятами из сборной Италии по футболу. Я думаю, что мы должны учиться чему-то новому у представителей других видов спорта», — приводит слова Синнера Sportweek.

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