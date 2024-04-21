Мугуруса рассказала, чем собирается заняться после завершения карьеры

Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса рассказала, чем собирается заняться после ухода из профессионального спорта. Напомним, сегодня, 20 апреля, на пресс-конференции Laureus теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я запланировала тысячу вещей. Я не люблю эту фразу, но профессиональный спорт на самом деле лишает тебя многих радостей. Я хочу немного «наверстать упущенное время», заняться обычными делами, например, побыть с семьёй или со своими друзьями. У меня есть планы создать семью, выйти замуж, завести собаку… Я хочу продолжать участвовать в мире тенниса, комментировать, общаться со спонсорами… Не беспокойтесь, я не стану человеком, который сидит сложа руки и ничего не делает», — сказала Мугуруса на пресс-конференции.