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Мугуруса рассказала, чем собирается заняться после завершения карьеры

Мугуруса рассказала, чем собирается заняться после завершения карьеры
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Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса рассказала, чем собирается заняться после ухода из профессионального спорта. Напомним, сегодня, 20 апреля, на пресс-конференции Laureus теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я запланировала тысячу вещей. Я не люблю эту фразу, но профессиональный спорт на самом деле лишает тебя многих радостей. Я хочу немного «наверстать упущенное время», заняться обычными делами, например, побыть с семьёй или со своими друзьями. У меня есть планы создать семью, выйти замуж, завести собаку… Я хочу продолжать участвовать в мире тенниса, комментировать, общаться со спонсорами… Не беспокойтесь, я не стану человеком, который сидит сложа руки и ничего не делает», — сказала Мугуруса на пресс-конференции.

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