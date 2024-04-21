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Видеообзоры выходов Рууда и Циципаса в финал турнира ATP-500 в Барселоне

Видеообзоры выходов Рууда и Циципаса в финал турнира ATP-500 в Барселоне
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В субботу, 20 апреля, прошли матчи полуфиналов грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). По их итогам в финал пробились шестая ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд и седьмая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас, которые неделей ранее играли друг с другом в финале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором выходов Рууда и Циципаса в финал второго турнира подряд.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Финал турнира в Барселоне пройдёт в воскресенье, 21 апреля. Напомним, в матче за титул турнира в Монте-Карло ранее Стефанос Циципас обыграл Каспера Рууда в двух сетах, со счётом 6:1, 6:4.

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