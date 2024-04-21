Елена Рыбакина — Марта Костюк: текстовая трансляция финала турнира WTA-500 в Штутгарте

Сегодня, 21 апреля, пройдёт матч финала грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором за победу поборются четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина и 27-я ракетка мира украинка Марта Костюк. Встреча поставлена первым запуском на центральном корте турнира и начнётся около 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Марты Костюк за титул турнира в Штутгарте.
Ранее на взрослом уровне спортсменки играли друг с другом дважды. Обе встречи прошли в 2023 году, счёт по победам в них равный — 1:1: Костюк была сильнее во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия), где обыграла Рыбакину в трёх сетах, а представительница Казахстана в двух сетах уверенно побеждала украинку в первом круге US Open.
- 21 апреля 2024
-
11:12
-
11:00
-
10:26
-
10:10
-
09:41
-
09:21
-
00:50
-
00:31
-
00:25
-
00:00
- 20 апреля 2024
-
23:13
-
22:38
-
22:12
-
21:42
-
20:49
-
20:27
-
20:10
-
19:55
-
19:55
-
19:41
-
19:31
-
19:24
-
18:46
-
18:29
-
18:25
-
18:00
-
17:53
-
17:51
-
17:40
-
17:18
-
17:07
-
16:49
-
16:47
-
16:41
-
15:49