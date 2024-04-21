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Елена Рыбакина — Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция финала турнира WTA-500 в Штутгарте начнётся около 14:00 мск

Елена Рыбакина — Марта Костюк: текстовая трансляция финала турнира WTA-500 в Штутгарте
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Сегодня, 21 апреля, пройдёт матч финала грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором за победу поборются четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина и 27-я ракетка мира украинка Марта Костюк. Встреча поставлена первым запуском на центральном корте турнира и начнётся около 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Марты Костюк за титул турнира в Штутгарте.

Ранее на взрослом уровне спортсменки играли друг с другом дважды. Обе встречи прошли в 2023 году, счёт по победам в них равный — 1:1: Костюк была сильнее во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия), где обыграла Рыбакину в трёх сетах, а представительница Казахстана в двух сетах уверенно побеждала украинку в первом круге US Open.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
27
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Комментарии
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