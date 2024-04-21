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Рыбакина — о финале с Костюк: Марте нечего терять, она будет играть свободно

Рыбакина — о финале с Костюк: Марте нечего терять, она будет играть свободно
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, высказалась о своих результатах в нынешнем сезоне и поделилась ожиданиями от финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Конечно, я довольна тем, как выступаю на турнирах в этом сезоне, дохожу до финалов. В прошлом году я тоже очень хорошо начала сезон. Тогда я говорила, что сезон длинный, и никогда не знаешь, как его закончишь, но, конечно, пока я довольна своими результатами в этом году.

Что думаю о финале с Костюк после матча со Свёнтек? Ига, конечно, очень сложная соперница. Это придаёт уверенности. В то же время я понимаю, что Марте нечего терять. Она будет играть свободно. Кроме того, она отлично двигается и уже побеждала хороших игроков. Так что легко не будет, это точно», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В финале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с украинкой Мартой Костюк. Начало матча запланировано на 14:00 мск.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
27
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет $ 802 237.

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