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Финал турнира в Барселоне повторяет финал «Мастерса» в Монте-Карло во 2-й раз за 32 года

Финал турнира в Барселоне повторяет финал «Мастерса» в Монте-Карло во 2-й раз за 32 года
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Сегодня, 21 апреля, в Барселоне (Испания) пройдёт финал грунтового турнира категории ATP-500, в котором друг с другом сыграют шестая ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд и седьмая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас. Неделей ранее спортсмены боролись за титул «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Это только второй раз за 32 года, с момента основания ATP-тура, когда финал Барселоны повторяет финал Монте-Карло.

Впервые финалы этих турниров продублировали друг друга по составу спортсменов в 2011 году. Тогда и в Монте-Карло, и в Барселоне в матче за титул играли испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. В обеих встречах сильнее оказался испанский теннисист.

Напомним, победу на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году одержал Стефанос Циципас.

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