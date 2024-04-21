Рыбакина — Костюк: казахстанская теннисистка выиграла первый сет финала Штутгарта

В Штутгарте (Германия) проходит финальный матч грунтового турнира категории WTA-500. После первого сета встречи в счёте ведёт казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира. На старте матча спортсменка со счётом 6:2 обыграла 27-ю ракетку мира украинку Марту Костюк.
Сейчас стартует вторая партия матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Марты Костюк за победу на турнире в Штутгарте.
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Напомним, что этот финал стал для Елены Рыбакиной пятым в этом сезоне. Сейчас спортсменка борется за свой третий титул в 2024 году и первую победу на турнире в Штутгарте. Ранее казахстанская теннисистка обыграла в полуфинале турнира двукратную чемпионку этих соревнований первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек.
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