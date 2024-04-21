Монфис рассказал, что не хотел бы, чтобы его дочь Скай стала теннисисткой

Победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что не хотел бы, чтобы его дочь Скай стала теннисисткой.

«Пожалуйста, только не это (смеётся). Но я всем говорю, что это нормально. Мы, игроки, многим жертвуем. С нашей дочерью всё немного иначе. Если она захочет играть, она будет играть.

Но я не буду настаивать на этом. Дело в том, что на неё будет оказываться большое давление с самого начала, ведь она дочь Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса», — приводит слова Монфиса Sportskeeda.

Ранее Монфис заявлял, что предпочёл бы, чтобы дочь выбрала гольф, футбол или баскетбол.

Напомним, Скай Монфис родилась в семье французского теннисиста и его жены Элины Свитолиной 15 октября 2022 года.