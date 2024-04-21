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Елена Рыбакина первой в WTA-туре завоевала три титула в нынешнем сезоне

Чемпионка Уимблдона 2022 года, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина первой в WTA-туре завоевала свой третий титул в нынешнем сезоне.

Сегодня, 21 апреля, казахстанская спортсменка уверенно обыграла 27-ю ракетку мира украинку Марту Костюк в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Ранее Рыбакина завоевала трофей на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), обыграв в финале белоруску Арину Соболенко со счётом 6:0, 6:3. Также Елена стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), победив в финале россиянку Дарью Касаткину (6:1, 6:4).

Следующим турниром, на который заявлена Рыбакина, является «тысячник» в Мадриде, который начнётся во вторник, 23 апреля. Елена на правах сеяной пропустит первый круг и стартует либо 25, либо 26 апреля.