Рыбакина — после победы в Штутгарте: было приятно проводить здесь каждый матч

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, после победы на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) обратилась со словами благодарности к болельщикам за поддержку. В финале спортсменка обыграла украинку Марту Костюк.

«Хочу поздравить Марту с отличным турниром. Ты играешь потрясающе, и я надеюсь, что мы ещё не раз встретимся в финалах.

Спасибо моей команде, моему тренеру Стефано. Спасибо президенту Федерации тенниса Казахстана за то, что приехали поддержать меня. Публика, ребята, вы были невероятными на этой неделе. Было очень приятно проводить здесь каждый матч и сражаться. Ваша энергия очень помогала в сложных поединках», — сказала спортсменка в речи на церемонии награждения.