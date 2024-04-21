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Рыбакина и Свёнтек делят первое место по количеству выигранных матчей в текущем сезоне

Рыбакина и Свёнтек делят первое место по количеству выигранных матчей в текущем сезоне
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Чемпионка Уимблдона 2022 года, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина догнала четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира, 22-летнюю польскую теннисистку Игу Свёнтек по количеству побед в текущем сезоне.

Сегодня, 21 апреля, представительница Казахстана одолела 27-ю ракетку мира украинку Марту Костюк в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Эта победа стала для Рыбакиной 26-й в текущем сезоне. Спортсменка из Казахстана делит лидерство по данному показателю со Свёнтек.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 14:05 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Марта Костюк
27
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Следующим турниром, на который заявлена Рыбакина, является «тысячник» в Мадриде, который начнётся во вторник, 23 апреля. Елена на правах сеяной пропустит первый круг и стартует либо 25, либо 26 апреля.

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