Синнер: я счастлив, что являюсь примером для детей

Вторая ракетка мира Янник Синнер из Италии порассуждал о своём влиянии на молодое поколение.

«Меня не пугают обязанности. Они появились в моей жизни, когда я ушёл из дома. Мне было 13 лет. Первое время было нелегко. Сейчас я повзрослел. Я счастлив, что являюсь примером для детей», — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, свой последний матч Синнер провёл с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу представителя Греции. При счёте 3:1, 40-40 в третьем сете на подаче грека судья не зафиксировал двойную ошибку и отдал очко Циципасу, хотя позднее система показала, что там был аут. Позже грек оказался победителем турнира в Монте-Карло.