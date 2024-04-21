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Елена Рыбакина высоко оценила свои шансы на победу на «Ролан Гаррос» — 2024

Елена Рыбакина высоко оценила свои шансы на победу на «Ролан Гаррос» — 2024
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Чемпионка Уимблдона 2022 года, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина оценила свои шансы на победу на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Ну, конечно, я всегда верю в себя. Но не всё зависит только от меня. Здесь много отличных игроков, сильные соперницы. Но я знаю, если я чувствую себя в форме, если я физически готова и здорова, то могу играть в свой теннис. В таком случае у меня есть все шансы выиграть турнир «Большого шлема» на любом покрытии», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 21 апреля, представительница Казахстана одолела 27-ю ракетку мира украинку Марту Костюк в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Для Елены Рыбакиной это уже третий титул в нынешнем сезоне.

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