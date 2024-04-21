Слоан Стивенс выиграла турнир WTA-250 в Руане, в финале обыграв Магду Линетт

Сегодня, 21 апреля, состоялся финал грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Победительницей соревнований стала 39-я ракетка мира из США Слоан Стивенс. В финальном матча она обыграла польскую спортсменку 60-ю ракетку мира Магду Линетт. Встреча закончилась со счётом 6:1, 2:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. За это время Слоан Стивенс два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету представительницы Польши два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, что это была четвёртая личная встреча Слоан Стивенс и Магды Линетт на корте: американка выиграла все матчи с представительницей Польши.