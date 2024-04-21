Слоан Стивенс выиграла турнир WTA-250 в Руане, в финале обыграв Магду Линетт
Поделиться
Сегодня, 21 апреля, состоялся финал грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Победительницей соревнований стала 39-я ракетка мира из США Слоан Стивенс. В финальном матча она обыграла польскую спортсменку 60-ю ракетку мира Магду Линетт. Встреча закончилась со счётом 6:1, 2:6, 6:2.
Руан. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
60
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
39
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. За это время Слоан Стивенс два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету представительницы Польши два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Отметим, что это была четвёртая личная встреча Слоан Стивенс и Магды Линетт на корте: американка выиграла все матчи с представительницей Польши.
Комментарии
- 21 апреля 2024
-
19:36
-
19:29
-
19:20
-
19:04
-
18:42
-
18:22
-
18:07
-
17:58
-
17:56
-
17:43
-
17:26
-
17:26
-
16:26
-
16:13
-
16:06
-
15:58
-
15:52
-
15:39
-
15:23
-
15:18
-
14:40
-
14:31
-
13:26
-
12:55
-
11:56
-
11:40
-
11:28
-
11:12
-
11:00
-
10:26
-
10:10
-
09:41
-
09:21
-
00:50
-
00:31