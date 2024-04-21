«Я очень хотела Porsche». Костюк огорчилась из-за поражения в финале турнира в Штутгарте
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Украинская теннисистка Марта Костюк, 27-я ракетка мира, сожалеет, что не смогла выиграть автомобиль Porsche, который вручается за победу в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Штутгарт. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 14:05 МСК
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
27
Марта Костюк
М. Костюк
«Это больно. Честно говоря, когда я проиграла матч в Сан-Диего, мне было не так грустно, как сегодня. Это единственный турнир в мире, где в финале ты выигрываешь что-то, помимо титула и призовых денег. Конечно, я очень хотела Porsche. Думаю, тот, кто проиграет в финале Штутгарта, поймёт меня очень хорошо», — сказала Костюк на пресс-конференции.
Напомним, сегодня, 21 апреля, представительница Казахстана Елена Рыбакина в финале соревнований в Штутгарте одолела Марту Костюк. Матч закончился со счётом 6:2, 6:2.
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