Ирина Хромачёва и Тимя Бабош в паре выиграли турнир в Руане

Российская теннисистка Ирина Хромачёва, 61-я ракетка мира в паре, и Тимя Бабош из Венгрии одержали победу в финале парного разряда грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В титульной встрече они оказались сильнее британского дуэта Нейкта Бэйнс (100)/Майя Лумсден (76) — 6:3, 6:4.

Отметим, что теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. На счету Хромачёвой и Бабош пять подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести и три двойные ошибки. Дуэт Бэйнс/Лумсден не выполнил эйсов, реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных и допустил три двойные ошибки.

Напомним, это третий титул Ирины Хромачёвой в парном разряде. Ранее она два раза выигрывала парный турнир категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).