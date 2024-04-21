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Рууд — Циципасу: надеюсь, мы сможем дойти до финала и в Мадриде

Рууд — Циципасу: надеюсь, мы сможем дойти до финала и в Мадриде
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Шестая ракетка мира Каспер Рууд обратился к греческому теннисисту Стефаносу Циципасу (седьмой в рейтинге ATP) после победы в матче за титул грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Неделю назад выиграл ты. Сегодня – я. Спасибо, что дал мне победить в этот раз. Было бы тяжело проиграть два финала подряд. Ваша команда хорошо поработала на этой неделе. Нам было нелегко. Но мы снова встретились в финале.

Надеюсь, мы сможем дойти до финала и в Мадриде. Почему нет? Было бы идеально. Продолжай в том же духе. Надеюсь, мы сможем сыграть ещё много финалов. Огромное спасибо за эту неделю моей команде и всем, кто смотрит дома», — сказал Рууд в послематчевом интервью.

Напомним, норвежец обыграл Циципаса в финале турнира в Барселоне со счётом 7:5, 6:3.

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