Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медведев остался лучшим среди россиян в обновлённом рейтинге ATP, Рублёв — восьмой

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв сохранил место в десятке, занимая восьмую строчку. Карен Хачанов также сохранил 17-ю позицию.

Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На второй строчке идёт итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 22 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9990 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8660.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8145.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425.

6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4030.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3830.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3640…

…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2080…

42 (38). Роман Сафиуллин (Россия) — 1139…

48 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1041…

72 (69). Павел Котов (Россия) — 787.

С полной версией рейтинга ATP вы можете ознакомиться здесь.

Джокович опубликовал милое видео со своим псом: