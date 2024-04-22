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Ана Иванович поздравила Рыбакину с завоеванием титула в Штутгарте

Ана Иванович поздравила Рыбакину с завоеванием титула в Штутгарте
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович в социальных сетях поздравила представительницу Казахстана Елену Рыбакину с завоеванием титула на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Поздравляю Елену Рыбакину с титулом. Уверенная игра на протяжении всего турнира! После победы над Игой Свёнтек в полуфинале ты провела ещё один отличный матч!» — написала Иванович на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, финальный матч между Еленой Рыбакиной и Мартой Костюк завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу представительницы Казахстана. Благодаря победе на турнире Рыбакина заработала $ 123 480 призовых и получила от спонсора турнира автомобиль Porsche.

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