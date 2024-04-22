Маттео Берреттини снялся с «Мастерса» в Мадриде

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 24 апреля по 5 мая.

Отметим, что в Мадриде Берреттини должен был сыграть по защищённому рейтингу. В данный момент 28-летний Маттео занимает лишь 98-е место в рейтинге ATP.

Фото: из личного архива Маттео Берреттини

«Последние несколько дней я боролся с болезнью, которая осложнилась тонзиллитом и температурой. После повторного обследования мой врач посоветовал мне в целях собственной же безопасности отказаться от участия в соревнованиях в Мадриде.

Теперь мой фокус смещён на ускоренное выздоровление и подготовку к Риму», — написал Берреттини в своих социальных сетях.