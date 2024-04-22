16-летний Бланш забавно отреагировал на то, что ему предстоит сыграть с Надалем в Мадриде

1028-я ракетка мира, 16-летний американский теннисист Дарвин Бланш в социальных сетях отреагировал на то, что в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) ему предстоит сыграть с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема Рафаэлем Надалем.

«Ребят, я играю с Надалем, какого чёрта», — подписал американец фотографию, опубликованную в социальных сетях.

Фото: личный архив дарвина бланша

Разница в возрасте между 37-летним испанцем и 16-летним американцем составляет 21 год и 117 дней. Это рекорд для турниров серии «Мастерс» с момента появления формата в 1990 году.

Этот матч станет вторым для Бланша на уровне ATP. Ранее в матче 1/64 финала «тысячника» в Майами (США) Бланш уступил 50-й ракетке мира чеху Томашу Махачу (4:6, 2:6).