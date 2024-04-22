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Борис Беккер ответил на предложение вновь стать тренером Новака Джоковича

Борис Беккер ответил на предложение вновь стать тренером Новака Джоковича
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер оценил возможность вновь стать тренером 24-кратного чемпиона ТБШ, первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Напомним, Беккер сотрудничал с Джоковичем с 2013 по 2016 год. Ранее Новак неожиданно расстался с Гораном Иванишевичем, который был его тренером на протяжении пяти лет, вместе они завоевали девять «Шлемов».

«Я считаю, что сейчас он ищет что-то другое. Не уверен, что он точно знает, что именно. Он всегда будет моим близким другом, мы всегда разговариваем с ним о теннисе, но я не могу вновь вернуться в его тренерский штаб, потому что уже был там. Это был бы шаг назад», — приводит слова Беккера The Telegraph.

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