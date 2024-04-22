«Проснулась в солнечном раю». Мария Шарапова показала фото из Абу-Даби

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях контент из Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее, 19 апреля, Шараповой исполнилось 37 лет. Мария отпраздновала день рождения в Италии.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

«Сегодня проснулась в солнечном раю.

(про фото в пустыне). По пути было немного ухабисто, но место назначения – совершенно особенное. Посреди пустыни. Только вы, автомобиль и пустыня. И жара», — подписала пост Шарапова.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.