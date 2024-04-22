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«Мои результаты там оставляли желать лучшего». Касаткина — о пропуске Штутгарта

«Мои результаты там оставляли желать лучшего». Касаткина — о пропуске Штутгарта
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина объяснила, почему не принимала участия в турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«В этом году и не планировали ехать в Штутгарт. То есть готовы были играть всю американскую серию и Чарльстон. И затем возвращение в Европу: Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос». Если играть всё подряд, то очень сложно – и физически, и морально, да и мои результаты там оставляли желать лучшего (первый круг в 2023-м, ещё дважды Касаткина уступила во втором. — Прим. «Чемпионата»). В этом году решили попробовать так. Полторы недели получилось потренироваться, побыть в одном месте. Посмотрим, что в итоге получится. Но хорошо иметь такой разгрузочный блок по ходу насыщенного сезона – лишним точно не будет», – сказала Касаткина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Напомним, победительницей соревнований в Штутгарте стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2.

Полное интервью с Дарьей Касаткиной на «Чемпионате» читайте завтра, 23 апреля, в 10:00

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