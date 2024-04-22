Андрей Рублёв опубликовал позитивное фото

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях свежее фото. Андрей запечатлён на нём улыбающимся.

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Напомним, в данный момент Рублёв не лучшим образом проявляет себя в туре. После скандальной дисквалификации с полуфинала турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) Андрей проиграл четыре из пяти личных матчей.

Серия Рублёва из четырёх поражений:

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, третий круг. Рублёв (5) – Иржи Легечка (Чехия, 32) – 4:6, 4:6;

«Мастерс» в Майами, второй круг. Рублёв (5) – Томаш Махач (Чехия) – 4:6, 4:6;

«Мастерс» в Монте-Карло, второй круг. Рублёв (6) – Алексей Попырин (Австралия) – 4:6, 4:6;

Турнир в Барселоне, второй круг. Рублёв (2) – Брэндон Накашима (США) – 4:6, 6:7 (6:8).