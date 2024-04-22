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Мартина Навратилова объяснила, в чём Синнер значительно сильнее Алькараса

Мартина Навратилова объяснила, в чём Синнер значительно сильнее Алькараса
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова сравнила некоторые компоненты игры двух молодых звёзд ATP-тура – итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Янник невероятный. Он наглядный пример того, как работа способствует прогрессу и игре на высочайшем уровне. С нетерпением жду следующие 10 лет и сражений Алькараса, Синнера, некоторых других игроков, которые смогут к ним присоединиться. Я люблю Янника и его психологический настрой. У Алькараса самые впечатляющие удары, но соревновательный инстинкт Синнера ни с чем не сравнить. Именно это позволяет ему почти всегда выигрывать последнее очко в матче», — приводит слова Навратиловой Marca.

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