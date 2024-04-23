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Карлос Алькарас вручил награду Laureus «Прорыв года» Джуду Беллингему

Карлос Алькарас вручил награду Laureus «Прорыв года» Джуду Беллингему
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас исполнил почётную миссию на Laureus World Sports Awards – вручил награду «Прорыв 2023 года» 20-летнему английскому полузащитнику «Реала» Джуду Беллингему.

За звание «Прорыв года» с Беллингемом боролись:

  • американская теннисистка Кори Гауфф;
  • колумбийская футболистка Линда Кайседо;
  • британский легкоатлет Джош Керр;
  • испанская футболистка Сальма Паральюэло;
  • китайский пловец Цинь Хайян.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

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