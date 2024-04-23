Карлос Алькарас вручил награду Laureus «Прорыв года» Джуду Беллингему

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас исполнил почётную миссию на Laureus World Sports Awards – вручил награду «Прорыв 2023 года» 20-летнему английскому полузащитнику «Реала» Джуду Беллингему.

За звание «Прорыв года» с Беллингемом боролись:

американская теннисистка Кори Гауфф;

колумбийская футболистка Линда Кайседо;

британский легкоатлет Джош Керр;

испанская футболистка Сальма Паральюэло;

китайский пловец Цинь Хайян.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.