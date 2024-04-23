Карлос Алькарас вручил награду Laureus «Прорыв года» Джуду Беллингему
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас исполнил почётную миссию на Laureus World Sports Awards – вручил награду «Прорыв 2023 года» 20-летнему английскому полузащитнику «Реала» Джуду Беллингему.
За звание «Прорыв года» с Беллингемом боролись:
- американская теннисистка Кори Гауфф;
- колумбийская футболистка Линда Кайседо;
- британский легкоатлет Джош Керр;
- испанская футболистка Сальма Паральюэло;
- китайский пловец Цинь Хайян.
Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.
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