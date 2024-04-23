Осака: моя цель — творить историю. Не хочу, чтобы моё имя было стёрто

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих целях в жизни.

«Моя цель — творить историю. Я не хочу, чтобы моё имя было стёрто. Хочу, чтобы меня запомнили хотя в контексте этого вида спорта. Конечно, из-за этого я чувствую давление время от времени, но продолжаю работать и идти вперёд.

После рождения дочери я более рационально подхожу к тренировочному процессу, потому что знаю, что мне нужно домой. Я знаю, что не буду в туре вечно, поэтому единственное, что действительно важно сейчас — это продолжать делать жизнь проще и лучше для следующего поколения. Я надеюсь, что у моей дочери будет больше возможностей, чем у меня», — сказала Осака в подкасте Ника Кирьоса Good Trouble.