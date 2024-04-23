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Карлос Алькарас рассказал о своём состоянии в преддверии старта «Мастерса» в Мадриде

Карлос Алькарас рассказал о своём состоянии в преддверии старта «Мастерса» в Мадриде
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём состоянии в преддверии старта грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Физически чувствую себя лучше, в эмоциональном плане всё тоже хорошо. Но я не хочу ничего утверждать, потому что я говорил, что собираюсь сыграть в Барселоне, а в итоге это оказалось невозможным. Я уже тренировался в Мадриде, ощущения хорошие. Думаю, мы на правильном пути. Судя по этим ощущениям, думаю, что смогу выступить на турнире», — приводит слова Алькараса Eurosport.

Напомним, «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 24 апреля по 5 мая. Алькарас (2) начнёт свой путь на соревнованиях со второго круга, где встретится с победителем противостояния Артур Риндеркнеш (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан).

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