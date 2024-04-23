Рублёв: уровень игры есть, осталось это снова трансформировать на корт

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своих неудачных результатах в последних матчах.

«Тоже жду побед. Не знаю, как это назвать, процесс пусть будет. Процесс перезагрузки. Стараюсь тренироваться. Сейчас получилось тренироваться больше, чем обычно за это время. На корте происходят сложности, вне корта всё хорошо. Уровень игры есть, просто осталось это снова трансформировать на корт. Требуется время. Это началось всё с конца года. Когда всё было супер. После Австралии я захотел большего. Всё было круто, и я хотел ещё улучшаться и улучшаться, и всего дофига, всего и вместе, и много стал делать вне корта. Возможно, слишком большие изменения были, что повлекло пока что минус», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Напомним, в данный момент Рублёв не лучшим образом проявляет себя в туре. После скандальной дисквалификации с полуфинала турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) Андрей проиграл четыре из пяти личных матчей.