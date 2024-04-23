Доминик Тим проиграл в финале квалификации «Мастерса» в Мадриде

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим не сумел пробиться в основную сетку грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном раунде квалификации он проиграл победителю парного Australian Open – 2022, 93-й ракетке мира австралийцу Танаси Коккинакису — 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Тим один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. При этом австриец не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Коккинакиса четыре эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Напомним, за последний месяц Тим проиграл во втором круге турнира в Мюнхене и в первом круге турнира в Эшториле. На данный момент спортсмен занимает 110-ю строчку рейтинга.