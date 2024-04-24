Бадоса — о возвращении Надаля на корты Мадрида: жаль, что это его последний год тут

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о возвращении 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля на корты Мадрида. Напомним, в прошлом году испанец пропустил большую часть соревнований, в том числе домашние турниры. В этом сезоне он начнёт выступление на «Мастерсе» в Мадриде с первого круга, где встретится с 1028-й ракеткой мира из США Дарвином Бланшем.

«Когда на корт Мадрида выйдет Надаль, то главный стадион Маноло Сантаны будет на 100% заполнен. Да даже у меня идут мурашки по коже каждый раз, когда выходит Рафа, хотя я вижу его довольно часто. Я очень рада видеть его здесь, на нашем домашнем стадионе. Только жаль, что, возможно, это конец его карьеры и последнее выступление в Мадриде», — приводит слова Бадосы пресс-служба Mutua Madrid Open.