Иван Гахов не смог пробиться в четвертьфинал челленджера в Риме

272-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов потерпел поражение от представителя Боливии Уго Дельена (173-й в рейтинге ATP) в матче 1/8 финала турнира серии «челленджер» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу боливийского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Дельен в этой встрече трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Гахова три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде соревнований в Риме Уго Дельен встретится с британским теннисистом Билли Харрисом, занимающим 207-е место в мировом рейтинге. Действующим победителем турнира в Риме является индиец Сумит Нагал.