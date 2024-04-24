Не стало бывшего президента Международной федерации тенниса Брайана Тобина

22 апреля в возрасте 93 лет не стало бывшего президента Международной федерации тенниса (ITF) Брайана Тобина. Об этом сообщила пресс-служба организации. Соболезнования близким спортивного функционера выразил действующий глава ITF Дэвид Хаггерти.

«Брайан Тобин был великим президентом ITF и оставил после себя важное наследие. Он стал первым исполнительным президентом в 1991 году и руководил развитием тенниса как по-настоящему глобального вида спорта, в который играют и которым наслаждаются миллионы людей по всему миру. Его работа во главе ITF и видение ситуации в переломный для тенниса момент заложили прочный фундамент для развития федерации и её адаптации к изменениям последующих трёх десятилетий, а также обеспечили будущее всеми любимого вида спорта», — приводит слова Хаггерти сайт федерации.

Брайан Тобин возглавлял ITF с 1991 по 1999 год.